Страна и люди
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Страна и люди

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Во Франции призвали не забывать роли России в борьбе с нацизмом

Во Франции призвали не забывать роли России в борьбе с нацизмом

Нельзя допускать того, чтобы роль России в борьбе с нацистской Германией была забыта. Такое мнение выразил лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур в интервью телеканалу Europe 1.

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