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Отечественный «Р-Фон» дебютировал с «РОСА Мобайл». Смартфон получил новую операционную систему

Отечественный «Р-Фон» дебютировал с «РОСА Мобайл». Смартфон получил новую операционную систему

Смартфон «Р-Фон» от НТЦ ИТ РОСА и компании «Рутэк» представлен официально: состоялась презентация аппарата и операционной системы «РОСА Мобайл»Как сообщает ТАСС, российский смартфон оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+.

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