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Парижские показы задали тренд на яркую обувь весной-летом 2027 года

Парижские показы задали тренд на яркую обувь весной-летом 2027 года

На Неделе моды в Париже представили коллекции обуви на сезон весна-лето 2027 года. Главными акцентами стали золото, яркие оттенки, цветы и выразительная фактура, пишет «Петербург2» .

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