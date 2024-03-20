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Что происходило за несколько часов до полета Юрия Гагарина в космос

Что происходило за несколько часов до полета Юрия Гагарина в космос

В издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга историка Стивена Уокера «Первый». В ней автор исследует космическую гонку США и СССР, а также личности людей, ставших ее вольными и невольными участниками.

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