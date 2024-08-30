Душ из муки и другие самые странные гигиенические лайфхаки русских

Русские буквально в каждой сфере жизнедеятельности проявляли чудеса изобретательности. До наших дней сохранилось множество так называемых «гигиенических лайфхаков», благодаря которым можно понять, как раньше мылись наши предки.
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