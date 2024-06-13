Портал из «Звездного пути»

Физики из лаборатории передовых двигателей (APL), Нью-Йорк, США, опубликовали в научном журнале Classical and Quantumна Gravity математическое решение с использованием методов компьютерного моделирования Warp Factory для субсветового варп-двигателя, движущегося с постоянной скоростью.
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