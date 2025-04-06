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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Думаю, Станкович понял, что его эксперименты не очень работают, так что жду результативной (но в меру) игры в Ростове». Прогноз Алфимова на матч

«Думаю, Станкович понял, что его эксперименты не очень работают, так что жду результативной (но в меру) игры в Ростове». Прогноз Алфимова на матч

Максимилиан Алфимов сделал прогноз на матч 23-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Спартак». Автор Спортса’‘ поставил на «обе забьют» при тотале меньше 4,5 голов с коэффициентом 2.

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