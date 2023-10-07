В России изменилась рыночная стоимость жилья

Никто и не сомневался, что у москалей уровень жизни поднимется относительно всех остальных регионов в стране

FAKE Латыш

В ТРИдевятом царстве цены высокие, а ЗП 35-45 Р, да ещё и НАТО вокруг, если что первые ракеты к нам полетят, но народ всё прёт и прёт в "Европу"