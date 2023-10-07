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Парламентская газета

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В России изменилась рыночная стоимость жилья

В России изменилась рыночная стоимость жилья

Минстрой изменил показатели рыночной стоимости жилья на четвертый квартал 2023 года — к примеру, в Москве он повысился на 2,5 процента до 165,6 тысячи рублей.

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Комментарии
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ДЗ
Дима Зомбик
Никто и не сомневался, что у москалей уровень жизни поднимется относительно всех остальных регионов в стране
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2 час.
FAKE Латыш
В ТРИдевятом царстве цены высокие, а  ЗП 35-45 Р, да ещё и НАТО вокруг, если что первые ракеты к нам полетят, но народ всё прёт и прёт в &quot;Европу&quot;
Ответить
7 мин.

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