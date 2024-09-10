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Адвокат попросил отпустить из СИЗО экс-главу ВСК Белкова за помощь в СВО

Адвокат попросил отпустить из СИЗО экс-главу ВСК Белкова за помощь в СВО

Защита бывшего главы военно-строительной компании Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине.

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