Современные авиационные бомбы России: новое слово в военной тактике Ольга ВайленкоУкраинские военные всё чаще выражают панические настроения в связи с использованием российскими войсками новых планирующих авиационных бомб.
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