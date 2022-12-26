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«Ливерпуль» близок к покупке Гакпо за 37+ млн фунтов. Сделку с ПСВ хотят закрыть до 1 января

«Ливерпуль» близок к покупке Гакпо за 37+ млн фунтов. Сделку с ПСВ хотят закрыть до 1 января

Вингер ПСВ Коди Гакпо близок к трансферу в чемпионат Англии. По сведениям The Athletic, переговоры о покупке нидерландца ведет «Ливерпуль», и они уже на заключительных этапах.

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