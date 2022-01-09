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Чинахов против «Нью-Джерси»: 1-й гол за 15 матчей. У него 2+3 в 24 играх

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов забросил шайбу в игре чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3). 20-летний россиянин прервал 14-матчевую безголевую серию.

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