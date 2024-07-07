Полиция в Тель-Авиве применила водометы для разгона демонстрантов

Водометы применила полиция израиля, чтобы разогнать демонстрантов, а также задержала несколько активистов за нарушение общественного порядка в ходе незаконной акции протеста в центре города, об этом 7 июля сообщило издание The Times of Israel.
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