Рыбья кожа поможет при лечении глаз

Кожа рыбы тилапии, богатая коллагеном, стала ценным ресурсом в ветеринарии и медицине. Исследователи обнаружили, что она может быть использована при лечении ожогов, коррекции грыж живота, а также для «ремонта» сердечных клапанов и реконструкции влагалища.