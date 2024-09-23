С заводскими пильменми нужно быть внимательными

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт и диетолог Галина Волкова сообщила, что создаваемые на заводе пельмени относятся к ультрапереработанной пище, употребление такой пищи нужно свести к минимуму, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Российскую газету».
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