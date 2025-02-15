США предложили разместить войска на Украине для безопасности добычи полезных ископаемых

Белый дом предложил Украине дать Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов страны, дав понять, что США готовы разместить свои войска для обеспечения безопасности добычи полезных ископаемых.
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