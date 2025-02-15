Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Пока наши военные базы в Сирии они стабилизируют в ней остановку для создания Сирийского государства...Еслинаши уйдут...В ООН описали нео...
  • Михаил Еграшин
    Приняли к сведению, приготовили фломастер...В Кремле приняли ...
  • Eduard
    Не будите вы богато жить больше!Шольц заявил, что...

США предложили разместить войска на Украине для безопасности добычи полезных ископаемых

США предложили разместить войска на Украине для безопасности добычи полезных ископаемых

Белый дом предложил Украине дать Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов страны, дав понять, что США готовы разместить свои войска для обеспечения безопасности добычи полезных ископаемых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Кто вам позволит,вы не в Сирии,а договора с Зеленским незаконны.Пусть он задницей своей жены торгует!
Ответить
22 час.
Eduard
Трамп человек умный и поймет,что Россия это не допустит.Никаких недр,никакие войска,их там и похоронят! Это территория России!
Ответить
22 час.
наверх