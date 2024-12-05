Как защитить автомобиль от реагентов на дорогах: Простые советы экспертов

Зима становится настоящим испытанием для автомобилей. Соль и дорожные реагенты, которые используют коммунальные службы для борьбы с гололедицей, способны ускорить коррозию кузова и повредить лакокрасочное покрытие.
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