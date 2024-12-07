В Австрии закрылось производство конфет, названных в честь Моцарта

Фабрика прекратила работу шестого декабря.По сообщению австрийской газеты Kurier, транснациональная кондитерская корпорация Mondelez закрыла завод «Зальцбургский шоколад», который находился в пригороде Зальцбурга.
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