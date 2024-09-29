Маск: Выборы в США могут стать последними, если Трамп проиграет

Американский предприниматель Илон Маск высказал предположение, что предстоящие президентские выборы в США могут стать последними, если бывший глава государства и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение.
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