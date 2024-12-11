Бородина высказалась об интервью Собчак словами «потом все заканчивается решеткой»

Будь в курсе✴

Известная российская телеведущая Ксения Бородина высказалась об интервью журналистки Ксении Собчак. Своим мнением о работах коллеги по телепроекту «Дом-2» она поделилась в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.