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Бородина высказалась об интервью Собчак словами «потом все заканчивается решеткой»

Бородина высказалась об интервью Собчак словами «потом все заканчивается решеткой»

Известная российская телеведущая Ксения Бородина высказалась об интервью журналистки Ксении Собчак. Своим мнением о работах коллеги по телепроекту «Дом-2» она поделилась в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

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