Курсанты провели урок для школьников из Алтуфьевского

В старших классах Школы №1370 на днях прошли профориентационные встречи, которые провели курсанты Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирского ордена Жукова военного института имени Генерала Армии И.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии