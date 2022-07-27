В ЕС прояснили ситуацию с выдачей шенгенских виз гражданам РФ

В Евросоюзе заявил, что решения о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз не было. После того, как в информпространстве появились соответствующие слухи, РИА Новости обратилось за комментарием к сотруднику российского представительства при ЕС.
В Евросоюзе заявил, что решения о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз не было. После того, как в информпространстве появились соответствующие слухи, РИА Новости обратилось за комментарием к сотруднику российского представительства при ЕС.
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