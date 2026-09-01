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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вавринка – пятый игрок по количеству выигранных матчей на «Больших шлемах» в XXI веке

Стэн Вавринка провел последнее выступление на турнире «Большого шлема». В первом круге US Open швейцарец проиграл Маттео Берреттини со счетом 6:7(4), 6:7(3), 0:6.

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