Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск. 05-09-2026 12:04 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Российские войска освободили Куртовку в ДНР.
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