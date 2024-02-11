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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

10 февраля на НТВ вышла очень жесткая передача про Ксению Собчак.

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Комментарии
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нл
николай лебедев
Не пиз....и, если у пенсионера &quot;лачуга&quot; квадратов 250, то может быть.За дом 80м2 в самый холодный месяц заплатил как раз в десять раз меньше-2000 руб.
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14 час.
Леонтий Букштейн
От этой семейки уже тошнит. Кто помнит, как закончил свои бренные дни глава этой семейки? Отвечу уклончиво: двусмысленно. А вот его присные мутят воду уже не один год. Утомили уже. Злоупотребляют порядочностью Президента, который не может поднять руку на семью того, с кем он работал в самом начале своей гражданской профессии. Жаль, что этим пользуются такие, как эта мама с её изворотливой дочкой.
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13 час.
irina bugrova
Любопытно, какой коттедж вы отапливаете.
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12 час.

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