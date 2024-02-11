За Собчак и ее мать взялись. Что позорно запретили Нарусовой как сенатору

Не пиз....и, если у пенсионера "лачуга" квадратов 250, то может быть.За дом 80м2 в самый холодный месяц заплатил как раз в десять раз меньше-2000 руб.

Леонтий Букштейн

От этой семейки уже тошнит. Кто помнит, как закончил свои бренные дни глава этой семейки? Отвечу уклончиво: двусмысленно. А вот его присные мутят воду уже не один год. Утомили уже. Злоупотребляют порядочностью Президента, который не может поднять руку на семью того, с кем он работал в самом начале своей гражданской профессии. Жаль, что этим пользуются такие, как эта мама с её изворотливой дочкой.