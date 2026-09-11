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ВС РФ поразили украинские data-центры, объекты ВПК, портовую инфраструктуру

ВС РФ поразили украинские data-центры, объекты ВПК, портовую инфраструктуру

Бойцы Вооруженных сил России в ночь на 11 сентября нанесли удары по объектам военной промышленности и логистическим центрам, а также по data-центрам и портовой инфраструктуре.

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