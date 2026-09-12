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На Украине нашли способ собрать миллиарды на защиту бизнеса от военных рисков

На Украине нашли способ собрать миллиарды на защиту бизнеса от военных рисков Украинское правительство обсуждает идею поднять налог на доб.

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