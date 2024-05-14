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Психолог дала советы по вхождению в рабочий ритм после праздников

Психолог дала советы по вхождению в рабочий ритм после праздников

В рабочий ритм после праздников обычно сложно войти тем, кто не умеет отдыхать. О том, что это значит и как таким людям облегчить погружение в рабочий ритм, «Известиям» 14 мая рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

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