Психолог дала советы по вхождению в рабочий ритм после праздников

В рабочий ритм после праздников обычно сложно войти тем, кто не умеет отдыхать. О том, что это значит и как таким людям облегчить погружение в рабочий ритм, «Известиям» 14 мая рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.