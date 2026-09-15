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МОСИНФОРМ

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Фотовыставка «Всегда в движении!» открылась на ВДНХ

Фотовыставка «Всегда в движении!» открылась на ВДНХ

С 14 по 28 сентября 2026 года на Главной выставке страны рядом с павильоном № 1 «Центральный» пройдет фотовыставка «Всегда в движении!», приуроченная к 35-летнему юбилею компании «ЛУКОЙЛ».

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