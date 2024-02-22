В Симферополе дошколята сделали обереги для бойцов

Воспитанники, родители и коллектив симферопольского детского сада №73 «Веснянка» собрали партию гуманитарной помощи ко Дню защитника отечества из самодельных медальонов, сухих душей, медикаментов, вещей и продуктовых наборов.
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