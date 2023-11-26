В Госдуме раскритиковали российских футболистов за нежелание помогать армии

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать российской армии и отдавать часть своей "баснословной зарплаты" на нужды спецоперации .
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