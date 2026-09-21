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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор СБР Александр Пак: «Биатлон очень популярен. Мы лидеры по просмотру зимнего сезона в России»

В Союзе биатлонистов России (СБР) рассказали о популярности своего вида спорта в стране. «Мы не оценивали количество зрителей, когда люди смотрели международные старты, но точно знаем, сколько людей смотрят биатлон сейчас в России.

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