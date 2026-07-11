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Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции

Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции

Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции. Об этом пишет Baza. Мать 10-летнего школьника Ксения (фамилия не раскрывается) рассказала, что весной ее сын находился в гостях у родственников.

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