Российский школьник едва не стал жертвой педофила в Турции. Об этом пишет Baza. Мать 10-летнего школьника Ксения (фамилия не раскрывается) рассказала, что весной ее сын находился в гостях у родственников.
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