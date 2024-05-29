МИД: в России не будут национализированы активы ушедших западных компаний

Российская сторона не будет национализировать активы западных компаний, которые ушли с рынка. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии