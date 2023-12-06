Поздравления в стихах и прозе с днем памяти святой Екатерины 7 декабря Марина ОнегинаВ православной культуре молитва к святым заступникам занимает особое место, так как считается, что она помогает верующим обрести духовную силу и поддержку в различных жизненных ситуациях.
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