Поздравления в стихах и прозе с днем памяти святой Екатерины 7 декабря Марина ОнегинаВ православной культуре молитва к святым заступникам занимает особое место, так как считается, что она помогает верующим обрести духовную силу и поддержку в различных жизненных ситуациях.