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Поздравления в стихах и прозе с днем памяти святой Екатерины 7 декабря

Поздравления в стихах и прозе с днем памяти святой Екатерины 7 декабря

Поздравления в стихах и прозе с днем памяти святой Екатерины 7 декабря Марина ОнегинаВ православной культуре молитва к святым заступникам занимает особое место, так как считается, что она помогает верующим обрести духовную силу и поддержку в различных жизненных ситуациях.

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