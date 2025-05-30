День России 2025: история, смысл, традиции и празднования в новом времени Ирина Валькова12 июня Россия отметит один из самых значимых государственных праздников — День России, символизирующий суверенитет, силу, единство и многообразие страны.
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