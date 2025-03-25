РПЦ о запрете насилия в интернете  

Тимофеев Николай Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ предложила запретить регистрацию аккаунтов детей до 16 лет в социальных сетях и на интернет-площадках, которые не выполняют требования российского законодательства по модерации и очистке контента.