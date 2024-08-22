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Сорвана крупнейшая операция ВСУ в Чёрном море: Ракетный удар по базе "Кракена"*. Взрывы "на 50 км" - координаты "опасного груза"

Сорвана крупнейшая операция ВСУ в Чёрном море: Ракетный удар по базе "Кракена"*. Взрывы "на 50 км" - координаты "опасного груза"

Две ночи подряд русские запускали ракеты и дроны по военным объектам ВСУ в разных регионах Украины. Серия мощных ударов уничтожила огромный склад ATACMS, жёстко прилетело по базе "Кракена"*.

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