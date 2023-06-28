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Генменеджер «Эдмонтона» о Костине: «Мы далеки от соглашения. Знаю, что у него есть варианты в КХЛ»

24-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.  В прошлом сезоне его зарплата составила 750 тысяч долларов по одностороннему контракту.

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