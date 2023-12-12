Студентки с сильными социальными связями оказались успешнее в учебе

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Social and Personal Relationships. Исследование выполнено в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире», который реализуется по программе «Приоритет-2030».
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