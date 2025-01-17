Собянин: Москва экспортирует высокотехнологичную продукцию и услуги в 44 страны

Экспорт высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг вырос в 2,1 раза Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о росте объема экспортных контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ).
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