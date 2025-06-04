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Царьград

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В Казахстане загорелся жилой комплекс: Сотне жильцов удалось спастись

В Казахстане загорелся жилой комплекс: Сотне жильцов удалось спастись

Пожар принял угрожающие масштабы, огнём была охвачена большая часть здания: горело 10 этажей дома.Инцидент произошёл в столичном жилом комплексе Республики Казахстан под названием "Сем бочек".

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