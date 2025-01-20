Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево из-за неисправности шасси

Очередное неприятное событие испытало на прочность нервы пассажиров рейса SU6827 Москва — Саранск, которые оказались свидетелями и участниками внеплановой посадки самолёта Sukhoi Superjet в московском аэропорту Шереметьево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии