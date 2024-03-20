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Бойцы полка Тульского соединения ВДВ уничтожили под Артемовском группу ВСУ

Бойцы полка Тульского соединения ВДВ уничтожили под Артемовском группу ВСУ

Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военных в опорном пункте на артемовском направлении, детали приводит пресс-служба Минобороны России.

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