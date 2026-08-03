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Постпред Васильев: ядерное оружие могут применить для защиты союзников по ОДКБ

Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что стратегия коллективной безопасности организации и военная доктрина России допускают применение ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения.

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