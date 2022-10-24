Косачев заявил о слепой поддержке Киева западными политиками

Скептическая реакция руководства США, Великобритании и Франции на предупреждения российского Минобороны о возможных ядерных провокациях властей Украины на территории собственной страны говорит о безоглядной поддержке официального Киева на Западе.
Скептическая реакция руководства США, Великобритании и Франции на предупреждения российского Минобороны о возможных ядерных провокациях властей Украины на территории собственной страны говорит о безоглядной поддержке официального Киева на Западе.
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