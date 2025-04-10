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Трое в тяжелом состоянии после столкновения на трассе в Свердловской области

Трое в тяжелом состоянии после столкновения на трассе в Свердловской области

На трассе Нижняя Салда — Алапаевск произошла авария с участием Toyota и Fiat. В результате семь пострадавших, включая двух детей.

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