Глава МО Израиля предложил разместить в Газе войска арабских стран

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что его государство, США и некоторые арабские страны обсуждают возможность размещения в Газе вооруженных сил при участии представителей арабоязычных государств.
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