Театр абсурда
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Театр абсурда

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"А виноват кто? Путин!": Любопытная деталь с места задержания экстремиста. Военкоры показали говорящие фото

"А виноват кто? Путин!": Любопытная деталь с места задержания экстремиста. Военкоры показали говорящие фото

Царьград Фото: Freepik Военные корреспонденты Дмитрий Стешин и Александр Коц показали фотографии с места задержания террориста в Петербурге, указав на любопытную деталь.

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