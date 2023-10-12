Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня призвала тайваньские предприятия к большей интеграции с развитием континентальной части Китая

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду призвал тайваньские предприятия еще больше интегрироваться в новую архитектонику развития континентальной части Китая для достижения высококачественного развития.